В порт временно оккупированного Мариуполя вошли первые корабли с грузом двойного и военного назначения.

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, завезены стройматериалы, лекарства для военного госпиталя и комплекты военной формы.

Он также сообщил, что рабочих мариупольских заводов массово вербуют на командировки в Херсонскую область вроде бы для строительства укреплений.

— Предлагают повышенную заработную плату и безопасность, рассказывая о несуществующих 7-8 линиях обороны. Из-за нехватки работы в городе и отсутствия профильной работы на заводах количество желающих растет. Однако существует риск, что таким образом начата очередная волна скрытой мобилизации, — написал Петр Андрющенко.

Ранее в Мариуполе и Мариупольском районе также фиксировали активное движение техники российских войск.