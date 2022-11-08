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В порт временно оккупированного Мариуполя вошли первые корабли с грузом двойного и военного назначения.
По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, завезены стройматериалы, лекарства для военного госпиталя и комплекты военной формы.
Он также сообщил, что рабочих мариупольских заводов массово вербуют на командировки в Херсонскую область вроде бы для строительства укреплений.
— Предлагают повышенную заработную плату и безопасность, рассказывая о несуществующих 7-8 линиях обороны. Из-за нехватки работы в городе и отсутствия профильной работы на заводах количество желающих растет. Однако существует риск, что таким образом начата очередная волна скрытой мобилизации, — написал Петр Андрющенко.
Ранее в Мариуполе и Мариупольском районе также фиксировали активное движение техники российских войск.
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В порт временно оккупированного Мариуполя вошли первые корабли с грузом двойного и военного назначения.
По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, завезены стройматериалы, лекарства для военного госпиталя и комплекты военной формы.
Он также сообщил, что рабочих мариупольских заводов массово вербуют на командировки в Херсонскую область вроде бы для строительства укреплений.
— Предлагают повышенную заработную плату и безопасность, рассказывая о несуществующих 7-8 линиях обороны. Из-за нехватки работы в городе и отсутствия профильной работы на заводах количество желающих растет. Однако существует риск, что таким образом начата очередная волна скрытой мобилизации, — написал Петр Андрющенко.
Ранее в Мариуполе и Мариупольском районе также фиксировали активное движение техники российских войск.