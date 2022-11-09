В Херсонской области за последние сутки разрушено как минимум 11 мостов и переправ. По сообщению местных жителей и военных, мосты взорвали сами оккупанты для замедления продвижения ВСУ.

Как сообщает канал « Херсон: Война без фейков », мост через Ингулец в Дарьевке на Херсонщине окончательно разрушен. Его словно взорвали сами оккупанты, также они вывезли из этой локации наведенные ими ранее понтоны.

— Россияне стали отступать от правобережья. При отступлении взрываются за собой мосты. (Это значит, что они туда не собираются вернуться), – написал журналист Константин Рыженко.

Также взорван мост при выезде со Снигиревки в сторону Херсона. Эту информацию подтверждают канал Николаевский Ванек.

Уничтожен путем подрыва и мост в районе села Новокаиры в Херсонской области.

– На этом информация о мостах не заканчивается. Также подписчики сообщают о подрыве моста в районе населенного пункта Новокаиры. Херсонская область, – сообщает канал « Херсон: Война без фейков ».

Есть также информация, что подорван мост через реку Ингулец по автодороге О151901 Снигиревка-Тамарино-Безымянное, мост возле села Мыловое по дороге Т0403, а также Тягинский пешеходный мост в Херсонской области.

Мост через реку Ингулец

Кроме того, сообщают о подрывах переправы в селе Львово, переправы в Дарьевке, баржевой переправы под Антоновским мостом, переправы возле села Садовое и понтонно-паромной переправы от рыбинспекции в Новой Каховке.

Позже подтвердилась информация о том, что разрушена Нововасильевский мост через реку Ингулец, а также мост через реку Ингулец между селами Краснолюбецк и Калиновское.

Помимо этого есть непроверенная информация о подрыве двух мостов в Солдатском и Миролюбовке.

Таким образом, по предварительным данным открытых источников, местных телеграмм-каналов, были разрушены следующие логистические объекты:

1. Дарьевский мост через р. Ингулец;

2. мост при выезде из города Снигиревка;

3. мост в районе села Новокаиры;

4. понтонный мост через р. Ингулец;

5. мост возле с. Миловое;

6. пешеходный мост в с. Тягинка;

7. переправа в с. Львово;

8. переправа в с. Дарьевка;

9. баржевый мост возле Антоновского моста;

10. переправа у с. Садовое;

11. переправа возле рыбинспекции в Новой Каховке.

12. мост в с. Нововасильевка;

13. мост через реку Ингулец между селами Краснолюбецк и Калиновское.

Напомним, что по данным британской разведки Россия будет продолжать усилия по ремонту Крымского моста, однако он вряд ли будет полностью введен в эксплуатацию как минимум до сентября 2023 года.



