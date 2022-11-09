По данным британской разведки, Россия будет продолжать усилия по ремонту Крымского моста, однако вряд ли он будет полностью введен в эксплуатацию как минимум до сентября 2023 года.

В ведомстве в Twitter говорится, что 8 ноября автомобильный мост должен был быть закрыт, чтобы можно было переместить и установить на нем новую 64-метровую секцию. Для замены поврежденных участков дороги понадобится еще три пролета.

Хотя крымские чиновники утверждали, что эти дополнительные пролеты будут установлены до 20 декабря, в отчете, предоставленном Владимиру Путину, говорилось, что работы на другой проезжей части приведут к прерыванию дорожного движения до марта 2023 года.

Согласно контракту, замена поврежденного железнодорожного моста должна быть завершена к сентябрю 2023 года, хотя вице-премьер России заявил, что сроки ремонта будут сокращены, отметили в разведке.

По данным ведомства, хотя один путь открыт, движение железнодорожного транспорта остается ограниченным. Ремонтные работы будут сильно зависеть от погодных условий в течение зимних месяцев.

Атака на Крымский мост нарушила российские поставки в Крым и на юг Украины, уменьшив способность России перемещать военную технику и войска в этот район по железной дороге или автодороге, подчеркнули в разведке.

— Повреждение моста, недавняя атака на Черноморский флот в Севастополе и возможный уход из Херсона затрудняют способность российского правительства рисовать картину военного успеха, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты в Крыму планируют запустить движение обеими полосами правой, разрушенной взрывом, части Крымского моста в следующем месяце, сначала одной полосой, затем другой.