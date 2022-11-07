Российские оккупанты в Крыму планируют запустить движение обеими полосами правой, разрушенной взрывом, части Крымского моста в следующем месяце, сначала одной полосой, потом другой.

Об этом сообщает Криминформ .

Пролеты Крымского моста, поврежденные в результате взрыва месяц назад, уже распилили и увезли. Как сообщается, в ближайшие дни начнутся работы по установке новых пролетных строений. Металлоконструкции уже доставлены на Кубань. 8 ноября их привезут на мост и начнут монтировать, для этого перекроют движение.

Запустить движение по обеим полосам правой (разрушенной) части Крымского моста планируется: 5 декабря – одной полосой, 20 декабря – второй.

На этом ремонт Крымского моста не окончится. Далее начнутся работы по разборке левой, менее пострадавшей стороны автодорожной части моста. В ходе обследования выяснилось, что там тоже есть повреждения, хотя движению легкового транспорта и автобусов это сейчас не мешает.

Ранее сообщалось, российское правительство поручило восстановить Крымский мост не позднее 1 июля 2023 года. Работы будет выполнять компания «Нижнеангарсктрансстрой».

Напомним, около 6 утра 8 октября на Керченском мосту, связывающем оккупированный Россией Крым с территорией РФ, произошел мощный взрыв.

Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет. Президенту РФ Владимиру Путину сообщили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.

Позже в РФ заявили, что следствие установило данные грузового автомобиля и его владельца, взорвавшего Крымский мост.

По мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, взрыв на Крымском мосту свидетельствует о начале в России эпохи противостояния силовиков.

Он также сообщил, что взрыв на Крымском мосту могли организовать сами россияне, а чрезвычайное событие могло стать следствием противостояния между ФСБ и военными.