Российское правительство поручило восстановить Крымский мост не позднее 1 июля 2023 года. Работы будет выполнять компания «Нижнеангарсктрансстрой».

Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на соответствующее распоряжение от 13 октября.

— Определить предельным сроком, на который заключаются государственные контракты по выполнению работ, 1 июля 2023 года, – говорится в распоряжении.

Этим же документом правительство РФ определило ООО «Нижнеангарсктрансстрой» единственным исполнителем работ по восстановлению моста.

Напомним, около 6 утра 8 октября на Керченском мосту, связывающем оккупированный Россией Крым с территорией РФ, произошел мощный взрыв.

Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет. Президенту РФ Владимиру Путину сообщили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.

Позже в РФ заявили, что следствие установило данные грузового автомобиля и его владельца, взорвавшего Крымский мост.

По мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, взрыв на Крымском мосту свидетельствует о начале в России эпохи противостояния силовиков.

Он также сообщил, что взрыв на Крымском мосту могли организовать сами россияне, а чрезвычайное событие могло стать следствием противостояния между ФСБ и военными.