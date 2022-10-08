По мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, взрыв на Крымском мосту свидетельствует о начале в России эпохи противостояния силовиков.

В частности, они пытаются определить виновного в провале «спецоперации» в Украине, отметил он в эфире телемарафона.

— Мы сегодня видим горячую фазу очень и очень мощного противостояния между разными спецслужбами, потому что если мы говорим о Минобороны, это, прежде всего, Главное управление Генштаба ВС РФ, а с другой стороны — ФСБ, — отметил Михаил Подоляк.

Он добавил, что ФСБ потеряла свою репутацию среди верхушки путинского режима еще в начале полномасштабного вторжения, когда их пропагандистская программа о «захвате Киева за 3 дня» провалилась. Но сейчас у ФСБ появилась возможность реванша, и она начала оказывать давление на главу Минобороны Сергея Шойгу, начальника Генштаба Валерия Герасимова и других российских генералов. В частности, не раз звучали призывы об аресте представителей генералитета РФ.

— С другой стороны, Минобороны начало как-то защищаться. И, по нашему мнению, все, что происходило на Керченском мосту сегодня ночью, — это конкретная спецоперация одной из российских спецслужб... И, таким образом, мы можем видеть проявление конкретного конфликта между силовиками, что говорит об очень важном предмете — сегодня в России началась новая эра – эра противостояния российских силовиков, – подчеркнул он.

Михаил Подоляк пояснил, что сейчас силовики в РФ пытаются определить виновников провала российской «специальной военной операции» и хотят арестовать своих оппонентов для того, чтобы «по приходе новой элиты занять определенные места».

Ранее он сообщил, что взрыв на Крымском мосту могли организовать сами россияне, а чрезвычайное событие могло стать следствием противостояния между ФСБ и военными.

В то же время в российской столице начался комплекс «мер» направленных против военных. Движение в центре перекрыто.

Напомним, около 6 утра 8 октября на Керченском мосту, связывающем оккупированный Россией Крым с территорией РФ, произошел мощный взрыв.

Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет. Между тем туристам продлевают срок пребывания в гостиницах и санаториях за счет местного бюджета, сообщил оккупационный «председатель» Крыма Сергей Аксенов. Он также обещает сегодня запустить паромную переправу.

Президенту РФ Владимиру Путину уже сообщили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.