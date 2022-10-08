Момент взрыва

В РФ заявили, что следствие установило данные грузового автомобиля и его владельца, взорвавшего Крымский мост.

Им оказался житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия.

Также в Следственном комитете РФ утверждают, что в результате взрыва на Крымском мосту погибли три человека.

«По предварительным данным, в результате происшествия погибли три человека. Это, вероятно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с взорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их лица устанавливаются», — цитирует СК РФ «Медуза».

Напомним, около 6 утра 8 октября на Керченском мосту, связывающем оккупированный Россией Крым с территорией РФ, произошел мощный взрыв.

Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет. Между тем туристам продлевают срок пребывания в гостиницах и санаториях за счет местного бюджета, сообщил оккупационный «председатель» Крыма Сергей Аксенов. Он также обещает сегодня запустить паромную переправу.

Президенту РФ Владимиру Путину уже сообщили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» остановило продажу билетов на поезда, следующие из Крыма в Россию из-за подрыва Керченского моста. Также РосСМИ сообщают об остановке продажи билетов на автобусы.