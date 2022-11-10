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В Херсонском направлении с 1 октября Вооруженные силы Украины продвинулись в глубину обороны врага на 36,5 км.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
По его словам, общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв. км, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом.
— Только за прошедшие сутки на направлении Петропавловка-Новорайск подразделения Сил обороны продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, вернули Украине до 107 кв км территории. На направлении Первомайске-Херсон мы продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, площадь освобожденной земли – 157 кв км, – проинформировал Валерий Залужный.
Главнокомандующий подчеркнул, что за каждым так называемым жестом доброй воли противника стоят колоссальные усилия украинских войск.
— Так же, как враг отходил из Киева и Харьковщины, покидал остров Змеиный, вероятный выход из Херсона — результат наших активных действий, — отметил Валерий Залужный.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины на юге продвигаются осторожно, чтобы контрнаступление шло с наименьшими потерями, потому что враг не собирается сдавать позиции без боя.
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В Херсонском направлении с 1 октября Вооруженные силы Украины продвинулись в глубину обороны врага на 36,5 км.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
По его словам, общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв. км, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом.
— Только за прошедшие сутки на направлении Петропавловка-Новорайск подразделения Сил обороны продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, вернули Украине до 107 кв км территории. На направлении Первомайске-Херсон мы продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, площадь освобожденной земли – 157 кв км, – проинформировал Валерий Залужный.
Главнокомандующий подчеркнул, что за каждым так называемым жестом доброй воли противника стоят колоссальные усилия украинских войск.
— Так же, как враг отходил из Киева и Харьковщины, покидал остров Змеиный, вероятный выход из Херсона — результат наших активных действий, — отметил Валерий Залужный.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины на юге продвигаются осторожно, чтобы контрнаступление шло с наименьшими потерями, потому что враг не собирается сдавать позиции без боя.