Сотрудники Службы безопасности задержали российского военнослужащего в освобожденном Херсоне. Мужчина был переодет в гражданскую форму и пытался притвориться «местным».

После разговора с сотрудниками СБУ он признался, что является профессиональным военным из 69-й отдельной бригады прикрытия вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Также Служба безопасности установила, что его задачей в освобожденном от рашистов Херсоне был сбор информации, корректировка огня по ВСУ и проведение диверсий.

Оккупанта удалось выявить благодаря системным и последовательным стабилизационным мероприятиям, проводимым СБУ и силами безопасности и обороны на деоккупированной территории.

— Пока этого рашиста ждут долгие разговоры со следователями Службы безопасности, документирующие все преступления оккупантов, — отметили в СБУ.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины обратилось к российским военным, оставшимся в украинском Херсоне под видом гражданских. Ведомство призвало оккупантов сдаваться и не сопротивляться украинским военным, которые зашли в город и взяли его под контроль.