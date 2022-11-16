Глава Национальной полиции Игорь Клименко рассказал о местах для пыток, которые устроили оккупанты на Юге Украины.

Об этом он рассказал в эфире Национального марафона.

По его словам, по состоянию на 15 ноября известно о трех локациях, где захватчики издевались над украинцами. Очевидно, что это информация, известная сейчас, а о других зверствах станет известно впоследствии.

— На сегодняшний день мы говорим о трех местах, где, возможно, были застенчивы. В настоящее время происходит разминирование. После того, думаю, что уже сегодня начнутся следственные действия в этих местах (местах пыток – прим.), – сказал глава полиции.

Также он отметил, что к силовикам поступают показания от граждан в Херсонской области о пытках и незаконном содержании людей россиянами.

Напомним, в следственные изоляторы вернули 166 заключенных, которых выпустили оккупанты перед тем, как покинуть Херсон.