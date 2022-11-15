В следственные изоляторы вернули 166 заключенных, которых выпустили оккупанты перед тем, как покинуть Херсон.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона.

- На данный момент подтверждена информация о задержании и возвращении в СИЗО в Николаевской и Одесской областях 166 заключенных, - сказал Игорь Клименко.

По его словам, полиция работает на всей территории Украины и вместе с Министерством юстиции и Офисом генпрокурора уточняет списки людей, выпущенных россиянами. Личные дела заключенных были обнаружены на территории херсонского СИЗО — эту информацию передали правоохранителям и на блокпосты. Клименко уточнил, что речь идет о примерно 450 людях.

Напомним, сотрудники Службы безопасности задержали российского военнослужащего в уволенном Херсоне. Мужчина был переодет в гражданскую форму и пытался притвориться «местным».