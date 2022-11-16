Во время стабилизационных мероприятий в уволенном Херсоне сотрудники СБУ нашли засекреченные документы ФСБ, в которых содержалась информация об их агентах-коллаборантах.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Среди изъятого:

собственноручно написаны «обязательства» агентов о конфиденциальном сотрудничестве с ФСБ;

дела агентурного исследования;

сообщение агентов о результатах выполнения враждебных задач;

«протоколы обысков» в квартирах херсонцев.

Представители спецслужбы РФ покинули тайные документы на территории местного гаражного кооператива во время бегства от контрнаступления Сил обороны.

По разоблаченным материалам установлено, что вражеские приспешники давали «наводку» оккупантам на места пребывания украинских патриотов, в том числе участников сопротивления на территории южного региона.

Также агенты российской спецслужбы участвовали в незаконном преследовании местных жителей по сфабрикованным «уголовным делам».

Выявлены задокументированные факты похищения и пытки потерпевших, а также разграбление их домов под видом проведения «обысков».

Сотрудники СБУ получили информацию, что пособники агрессора были завербованы кадровыми сотрудниками ФСБ, входившими в состав «временно-оперативной группы ВОГ-8».

Именно ее представители занимались координацией разведывательно-подрывной и диверсионной деятельности на южном направлении.

Изъятые материалы направлены на экспертизу для проведения дальнейших оперативных действий по разоблачению российских агентурных сетей.

Служба безопасности предупреждает о неотвратимости наказания за добровольное сотрудничество с оккупантами.

Комплексные мероприятия по нейтрализации подрывной деятельности противника проводили сотрудники СБУ и Национальной полиции Херсонской области.

Напомним, СБУ обнаружила в уволенных районах Николаевщины более 100 мин, которые враг спрятал в школах.