В ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Николаевщины Служба безопасности установила местонахождение мощных схронов с российскими боеприпасами.
Среди изъятого – сотни единиц противотанкового вооружения, артиллерийские снаряды и боевые гранаты, сообщает пресс-служба ведомства.
Также вражеские тайники со взрывчаткой были обустроены на территории социальных объектов, в том числе больниц и школ захваченных населенных пунктов региона.
В результате масштабной оперативной работы, в недавно освобожденном городе Снигиревка Баштанского района, только через два дня сотрудники СБУ обнаружили:
Боевые тайники враг обустроил для создания резерва оккупационных группировок РФ и проведения диверсий на южном направлении.
Изъятые средства поражения переданы для нужд ВСУ.
Продолжаются комплексные меры по разоблачению и привлечению к ответственности лиц, причастных к скрытому обустройству вражеских арсеналов.
Оперативные действия проводятся сотрудниками Службы безопасности Николаевской области совместно с подразделениями Вооруженных Сил Украины.
Напомним, убегая с правого берега Херсонщины оккупанты взорвали все мосты через Днепр, котельные, вышки связи и телецентр в Херсоне. Город россияне полностью обесточили. Связь и украинское радио туда уже вернули. Военные зачищают Херсон от оккупантов и ищут коллаборантов.
После того, как российские войска вынуждены были бежать из Херсона, они объявили временно оккупированный Геническ «административной столицей» Херсонской области.
Накануне, 11 ноября, ВСУ зашли в Херсон, оккупированный с первых дней полномасштабной войны России против Украины. В городе развевались украинские флаги, в том числе над зданием ОГА.
Президент Украины Владимир Зеленский под вечер подтвердил, что ВСУ освобождают Херсон. Но, отметил он, город еще не полностью зачищен от российских оккупантов. В Минобороны отмечают, что зачистка города может занять несколько недель.
Всего к утру 12 ноября ВСУ освободили более 3 тысяч квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже пришли к реке Днепр в отдельных районах Херсонской области.
9 ноября министр обороны РФ Сергею Шойгу по предложению командующего российским вторжением в Украину генерала Сергея Суровикина приказал отвести российские войска из оккупированного Херсона на левый берег Днепра. Это решение объяснили невозможностью полноценного обеспечения города и якобы желанием сохранить жизнь русских солдат.
Утром 11 ноября Минобороны РФ отчиталось об отступлении из Херсона. В ведомстве заявили, что всего на левый берег Днепра было выведено более 30 тысяч российских военнослужащих и около 5 тысяч единиц вооружений и военной техники.
В ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Николаевщины Служба безопасности установила местонахождение мощных схронов с российскими боеприпасами.
Среди изъятого – сотни единиц противотанкового вооружения, артиллерийские снаряды и боевые гранаты, сообщает пресс-служба ведомства.
Также вражеские тайники со взрывчаткой были обустроены на территории социальных объектов, в том числе больниц и школ захваченных населенных пунктов региона.
В результате масштабной оперативной работы, в недавно освобожденном городе Снигиревка Баштанского района, только через два дня сотрудники СБУ обнаружили:
Боевые тайники враг обустроил для создания резерва оккупационных группировок РФ и проведения диверсий на южном направлении.
Изъятые средства поражения переданы для нужд ВСУ.
Продолжаются комплексные меры по разоблачению и привлечению к ответственности лиц, причастных к скрытому обустройству вражеских арсеналов.
Оперативные действия проводятся сотрудниками Службы безопасности Николаевской области совместно с подразделениями Вооруженных Сил Украины.
Напомним, убегая с правого берега Херсонщины оккупанты взорвали все мосты через Днепр, котельные, вышки связи и телецентр в Херсоне. Город россияне полностью обесточили. Связь и украинское радио туда уже вернули. Военные зачищают Херсон от оккупантов и ищут коллаборантов.
После того, как российские войска вынуждены были бежать из Херсона, они объявили временно оккупированный Геническ «административной столицей» Херсонской области.
Накануне, 11 ноября, ВСУ зашли в Херсон, оккупированный с первых дней полномасштабной войны России против Украины. В городе развевались украинские флаги, в том числе над зданием ОГА.
Президент Украины Владимир Зеленский под вечер подтвердил, что ВСУ освобождают Херсон. Но, отметил он, город еще не полностью зачищен от российских оккупантов. В Минобороны отмечают, что зачистка города может занять несколько недель.
Всего к утру 12 ноября ВСУ освободили более 3 тысяч квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже пришли к реке Днепр в отдельных районах Херсонской области.
9 ноября министр обороны РФ Сергею Шойгу по предложению командующего российским вторжением в Украину генерала Сергея Суровикина приказал отвести российские войска из оккупированного Херсона на левый берег Днепра. Это решение объяснили невозможностью полноценного обеспечения города и якобы желанием сохранить жизнь русских солдат.
Утром 11 ноября Минобороны РФ отчиталось об отступлении из Херсона. В ведомстве заявили, что всего на левый берег Днепра было выведено более 30 тысяч российских военнослужащих и около 5 тысяч единиц вооружений и военной техники.