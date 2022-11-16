В ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Николаевщины Служба безопасности установила местонахождение мощных схронов с российскими боеприпасами.

Среди изъятого – сотни единиц противотанкового вооружения, артиллерийские снаряды и боевые гранаты, сообщает пресс-служба ведомства.

Также вражеские тайники со взрывчаткой были обустроены на территории социальных объектов, в том числе больниц и школ захваченных населенных пунктов региона.

В результате масштабной оперативной работы, в недавно освобожденном городе Снигиревка Баштанского района, только через два дня сотрудники СБУ обнаружили:

более 200 танковых снарядов,

более 100 мин,

8 артснарядов и боеприпасов для автоматической пушки,

15 выстрелов в противотанковые ракетные комплексы,

13 боевых гранат Ф-1,

4 единицы автоматического оружия, в том числе пулеметы,

более 15 тысяч патронов разного калибра.

Боевые тайники враг обустроил для создания резерва оккупационных группировок РФ и проведения диверсий на южном направлении.

Изъятые средства поражения переданы для нужд ВСУ.

Продолжаются комплексные меры по разоблачению и привлечению к ответственности лиц, причастных к скрытому обустройству вражеских арсеналов.

Оперативные действия проводятся сотрудниками Службы безопасности Николаевской области совместно с подразделениями Вооруженных Сил Украины.

Напомним, убегая с правого берега Херсонщины оккупанты взорвали все мосты через Днепр, котельные, вышки связи и телецентр в Херсоне. Город россияне полностью обесточили. Связь и украинское радио туда уже вернули. Военные зачищают Херсон от оккупантов и ищут коллаборантов.

После того, как российские войска вынуждены были бежать из Херсона, они объявили временно оккупированный Геническ «административной столицей» Херсонской области.

Накануне, 11 ноября, ВСУ зашли в Херсон, оккупированный с первых дней полномасштабной войны России против Украины. В городе развевались украинские флаги, в том числе над зданием ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский под вечер подтвердил, что ВСУ освобождают Херсон. Но, отметил он, город еще не полностью зачищен от российских оккупантов. В Минобороны отмечают, что зачистка города может занять несколько недель.

Всего к утру 12 ноября ВСУ освободили более 3 тысяч квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже пришли к реке Днепр в отдельных районах Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергею Шойгу по предложению командующего российским вторжением в Украину генерала Сергея Суровикина приказал отвести российские войска из оккупированного Херсона на левый берег Днепра. Это решение объяснили невозможностью полноценного обеспечения города и якобы желанием сохранить жизнь русских солдат.

Утром 11 ноября Минобороны РФ отчиталось об отступлении из Херсона. В ведомстве заявили, что всего на левый берег Днепра было выведено более 30 тысяч российских военнослужащих и около 5 тысяч единиц вооружений и военной техники.