После того, как российские войска вынуждены были бежать из Херсона, они объявили временно оккупированный Геническ. административной столицей Херсонской области.

Об этом заявил коллаборант Александр Фомин, которого российские оккупанты назначили « пресссекретарем заместителя главы правительства» Херсонской области.

« На сегодняшний день временной административной столицей Херсонской области является Геническ. Там сосредоточены все основные органы власти», — цитирует его слова российское пропагандистское агентство РИА Новости.

Накануне, 11 ноября, ВСУ зашли в Херсон, оккупированный с первых дней полномасштабной войны России против Украины. В городе развевались украинские флаги, в том числе над зданием ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский под вечер подтвердил, что ВСУ увольняют Херсон. Но, отметил он, город еще не полностью зачищен от российских оккупантов. В Минобороны отмечают, что зачистка города может занять несколько недель.

Всего по утрам 12 ноября ВСУ уволили более 3 тысяч квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже пришли к реке Днепр в отдельных районах Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергею Шойгу по предложению командующего российским вторжением в Украину генерала Сергея Суровикина приказал отвести российские войска из оккупированного Херсона на левый берег Днепра. Это решение объяснили невозможностью полноценного обеспечения города и якобы желанием сохранить жизнь русских солдат.

Утром 11 ноября Минобороны РФ отчиталось об отступлении из Херсона. В ведомстве заявили, что всего на левый берег Днепра было выведено более 30 тысяч российских военнослужащих и около 5 тысяч единиц вооружений и военной техники.