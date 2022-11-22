На территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в Киеве СБУ провела меры безопасности по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

— Учитывая вооруженную агрессию РФ, возрастает риск совершения террористических актов, диверсий, захвата заложников, особенно в местах большого скопления граждан, — говорится в сообщении.

Правоохранители проводят осмотр территории и помещений Лавры с целью выявления запрещенных к обращению предметов. Также проверяют лиц на территории Лавры по поводу их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

Отмечается, что такие мероприятия проводятся для:

недопущение использования Лавры как ячейки «русского мира»;

проверки данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.п.;

обезопасение населения от провокаций и террористических актов.

Напомним, что во время стабилизационных мероприятий в уволенном Херсоне сотрудники СБУ нашли засекреченные документы ФСБ, в которых содержалась информация об их агентах-коллаборантах.