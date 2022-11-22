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На территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в Киеве СБУ провела меры безопасности по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
— Учитывая вооруженную агрессию РФ, возрастает риск совершения террористических актов, диверсий, захвата заложников, особенно в местах большого скопления граждан, — говорится в сообщении.
Правоохранители проводят осмотр территории и помещений Лавры с целью выявления запрещенных к обращению предметов. Также проверяют лиц на территории Лавры по поводу их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.
Отмечается, что такие мероприятия проводятся для:
Напомним, что во время стабилизационных мероприятий в уволенном Херсоне сотрудники СБУ нашли засекреченные документы ФСБ, в которых содержалась информация об их агентах-коллаборантах.
На территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в Киеве СБУ провела меры безопасности по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
— Учитывая вооруженную агрессию РФ, возрастает риск совершения террористических актов, диверсий, захвата заложников, особенно в местах большого скопления граждан, — говорится в сообщении.
Правоохранители проводят осмотр территории и помещений Лавры с целью выявления запрещенных к обращению предметов. Также проверяют лиц на территории Лавры по поводу их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.
Отмечается, что такие мероприятия проводятся для:
Напомним, что во время стабилизационных мероприятий в уволенном Херсоне сотрудники СБУ нашли засекреченные документы ФСБ, в которых содержалась информация об их агентах-коллаборантах.