Служба безопасности Украины завершила контрразведывательные (безопасные) мероприятия, проводимые на территориях Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровенской области.

Во взаимодействии с сотрудниками Нацполиции и Нацгвардии было тщательно проверено более 350 церковных построек и 850 человек, сообщает прессслужба СБУ.

Более 50 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа. Среди них были не только граждане Украины, но и иностранцы, в том числе граждане РФ, находившиеся на территории объектов.

Некоторые из них при проверке документов предоставили паспорта и военные билеты СССР, вообще не имели оригиналов документов, а только их копии, или имели паспорта граждан Украины с признаками подделки или повреждения. В настоящее время по ним осуществляется углубленная проверка.

Также на территории Киево-Печерской Лавры находился 32-летний гражданин Украины. Он может быть причастен к противоправной деятельности в нашей стране пророссийского информационного агентства «Антван». При этом он является доверенным лицом владельца одноименной российской компании «ANTVAN GROUP» — гражданина России Орлова А. В., владевшего в Украине рядом земельных участков и заведений общепита. В настоящее время это имущество арестовано в рамках уголовного производства.

Кроме того, в ходе мероприятий безопасности обнаружено:

пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды «русского мира»;

наличные деньги на общую сумму более 2 млн грн, более 100 тыс. долларов США и несколько тысяч российских рублей.

Все материалы будут переданы на соответствующие экспертные исследования. Указанные меры безопасности проходили в рамках действующего законодательства.