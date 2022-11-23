Из-за обстрелов днем, 23 ноября, в Николаевской области сработала автоматическая частотная разгрузка, из-за чего у многих абонентов выключился свет.

Об этом сообщает прессслужба «Николаевоблэнерго»

— Враг снова попал по объектам критической инфраструктуры. Энергосистема Украины нуждается в стабилизации. Автоматическая частотная разгрузка предохраняет ее от аварии. Для жителей Николаева и области АЧР оказалось исчезновением электропитания. Наберитесь терпения, пожалуйста. Свет появится, как только будет разрешено состояние энергосистемы, — говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня днем, 23 ноября, Киев подвергся ракетным обстрелам. Пока известно о попадании в объект критической инфраструктуры.