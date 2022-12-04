Россия на восточном фронте использует запрещенное химическое оружие – аэрозольные гранаты К-51. В частности, хлорпикриновые гранаты из дронов оккупанты сбросили на бойцов 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

— Чтобы уберечься от сильного раздражающего действия запрещенных боеприпасов, морпехи удерживали свои позиции в средствах химической защиты. Однако даже в таких условиях бойцы продолжают противодействовать коварному врагу и к каким бы террористическим методам не прибегали российские захватчики, морские пехотинцы с еще большим рвением будут их уничтожать, — говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре с использованием беспилотного летательного аппарата войска РФ сбросили на боевые позиции Вооруженных Сил Украины на Юге контейнеры с отравляющим веществом.