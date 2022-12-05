Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. В настоящее время поступает информация об уничтожении ракет в нескольких областях.

Как сообщил глава Николаевской ОВ Виталий Ким, в эти минуты фиксируется пролет ракет над территорией Николаевщины. В частности, над городом Очаков.

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что Россия запускает ракеты по территории Украины из Каспийского и Черного морей. Есть вероятность нескольких запусков ракет.

— Традиционно откуда они и пускают. Стратегическая авиация – это район Волгодонская, также Каспий и Черное море, корабли Черноморского флота тоже запуски, по предварительной информации. Уже не тренировки, ракеты уже запущены, – сказал Юрий Игнат.

По его словам, российские войска уже запустили первую волну ракет, но могут быть следующими.

— Уже первая волна ракет пошла, их может быть несколько, поэтому они могут использовать несколько волн атак, чтобы рассредоточить ракеты по всей территории Украины и запутать действия нашей ПВО, — сказал Юрий Игнат.

Поступает информация о взрывах в Николаеве и Одессе.

Сообщается о том, что в Одессе и Житомире частично исчез свет. Также известно о перебоях со светом в Молдове и Приднестровье.

Сумская область полностью без электроснабжения. Там применили экстренное аварийное отключение для предотвращения нарушений в работе объединенной энергетической системы Украины, сообщили в «Сумыоблэнерго».

В небе над Николаевщиной сбиты четыре ракеты, сообщает народный депутат Артем Черноморов.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в 15:06 сообщил о второй волне запуска российских ракет. Он призвал всех оставаться в укрытиях.

«Укрэнерго» сообщает о попадании российских ракет по объектам энергетической инфраструктуры.

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