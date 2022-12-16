Утром 16 декабря российские военные в очередной раз наносят ракетные удары по объектам энергетики Украины.
В частности, россияне нанесли три удара по критической инфраструктуре Харьковщины. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
Оккупанты попали и по объектам в Кривом Роге, сообщил глава городского ВА Александр Вилкул.
Также взрывы прогремели в Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской областях. В большинстве случаев успешно отработали системы противовоздушной обороны.
10:10 В Киеве временно остановлена работа метрополитена. Подземные станции работают как укрытие.
В Кременчуге из-за отсутствия света не работает система отопления.
9:52 Над Вознесенским районом сбили ракету россиян.
9:47 Раздался взрыв в Голосеевском районе Киева.
Между тем по Запорожью нанесено уже около 12 ракетных ударов, сообщил горсовет.
9:35 В Днепровском и Деснянском районах Киева прогремели взрывы. На место выехали экстренные службы.
Также зафиксировано попадание в жилой дом в Кривом Роге, сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко. Есть разрушение. Под завалами могут находиться люди.
9:20 Зафиксирован вылет вражеской авиации со стороны левого берега Херсона и выпуск ракет. Также в нашу сторону двигаются самолеты по мариупольскому направлению, сообщил глава полиции в Николаевской области Сергей Шайхет.
Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пуске около 60 ракет. Он отметил, что часть уже находится в небе над восточными областями.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Утром 16 декабря российские военные в очередной раз наносят ракетные удары по объектам энергетики Украины.
В частности, россияне нанесли три удара по критической инфраструктуре Харьковщины. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
Оккупанты попали и по объектам в Кривом Роге, сообщил глава городского ВА Александр Вилкул.
Также взрывы прогремели в Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской областях. В большинстве случаев успешно отработали системы противовоздушной обороны.
10:10 В Киеве временно остановлена работа метрополитена. Подземные станции работают как укрытие.
В Кременчуге из-за отсутствия света не работает система отопления.
9:52 Над Вознесенским районом сбили ракету россиян.
9:47 Раздался взрыв в Голосеевском районе Киева.
Между тем по Запорожью нанесено уже около 12 ракетных ударов, сообщил горсовет.
9:35 В Днепровском и Деснянском районах Киева прогремели взрывы. На место выехали экстренные службы.
Также зафиксировано попадание в жилой дом в Кривом Роге, сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко. Есть разрушение. Под завалами могут находиться люди.
9:20 Зафиксирован вылет вражеской авиации со стороны левого берега Херсона и выпуск ракет. Также в нашу сторону двигаются самолеты по мариупольскому направлению, сообщил глава полиции в Николаевской области Сергей Шайхет.
Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пуске около 60 ракет. Он отметил, что часть уже находится в небе над восточными областями.