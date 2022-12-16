Утром 16 декабря российские военные в очередной раз наносят ракетные удары по объектам энергетики Украины.

В частности, россияне нанесли три удара по критической инфраструктуре Харьковщины. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Оккупанты попали и по объектам в Кривом Роге, сообщил глава городского ВА Александр Вилкул.

Также взрывы прогремели в Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской областях. В большинстве случаев успешно отработали системы противовоздушной обороны.

В Киеве временно остановлена работа метрополитена. Подземные станции работают как укрытие.

В Кременчуге из-за отсутствия света не работает система отопления.

Над Вознесенским районом сбили ракету россиян.

Раздался взрыв в Голосеевском районе Киева.

Между тем по Запорожью нанесено уже около 12 ракетных ударов, сообщил горсовет.

В Днепровском и Деснянском районах Киева прогремели взрывы. На место выехали экстренные службы.

Также зафиксировано попадание в жилой дом в Кривом Роге, сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко. Есть разрушение. Под завалами могут находиться люди.

Зафиксирован вылет вражеской авиации со стороны левого берега Херсона и выпуск ракет. Также в нашу сторону двигаются самолеты по мариупольскому направлению, сообщил глава полиции в Николаевской области Сергей Шайхет.

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пуске около 60 ракет. Он отметил, что часть уже находится в небе над восточными областями.