Утром 16 декабря была зафиксирована активность российских самолетов, воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пуске около 60 ракет. Он отметил, что часть уже находится в небе над восточными областями.
Первые ракеты заходят. Ожидаем около 60 шт. На севере уже над территорией Украины», – написал он.
Сирены в 8 утра начали раздаваться на востоке страны, тогда распространились на все левобережье. В 8.10 тревога прозвучала в Киеве, затем в Житомирской и Винницкой областях.
Телеграмм-каналы сообщают о пуске российских ракет из Каспийского моря и территории Белоруссии.
Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный уверен, что войска Российской Федерации в очередной раз попытаются захватить украинскую столицу силами новомобилизованных россиян.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Утром 16 декабря была зафиксирована активность российских самолетов, воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пуске около 60 ракет. Он отметил, что часть уже находится в небе над восточными областями.
Первые ракеты заходят. Ожидаем около 60 шт. На севере уже над территорией Украины», – написал он.
Сирены в 8 утра начали раздаваться на востоке страны, тогда распространились на все левобережье. В 8.10 тревога прозвучала в Киеве, затем в Житомирской и Винницкой областях.
Телеграмм-каналы сообщают о пуске российских ракет из Каспийского моря и территории Белоруссии.
Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный уверен, что войска Российской Федерации в очередной раз попытаются захватить украинскую столицу силами новомобилизованных россиян.