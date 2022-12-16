Утром 16 декабря была зафиксирована активность российских самолетов, воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пуске около 60 ракет. Он отметил, что часть уже находится в небе над восточными областями.

Первые ракеты заходят. Ожидаем около 60 шт. На севере уже над территорией Украины», – написал он.

Сирены в 8 утра начали раздаваться на востоке страны, тогда распространились на все левобережье. В 8.10 тревога прозвучала в Киеве, затем в Житомирской и Винницкой областях.

Телеграмм-каналы сообщают о пуске российских ракет из Каспийского моря и территории Белоруссии.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный уверен, что войска Российской Федерации в очередной раз попытаются захватить украинскую столицу силами новомобилизованных россиян.