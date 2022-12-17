В субботу, 17 декабря, российская армия нанесла удар по Херсонскому гериатрическому центру в селе Степановка.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич в Telegram.
«Оккупанты подло целили в заведение, где оказывают помощь пожилым людям. В здании центра разрушены ворота, выбиты окна и двери, повреждения крыши и крыльца», — написал он.
По данным главы ОВА, погибших или раненых, к счастью, нет.
Ранее сообщалось, что российские войска попали в многоквартирный жилой дом в Кривом Роге. Россияне убили 64-летнюю женщину и молодую семью с маленьким сыном. Тринадцать человек ранены.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
В субботу, 17 декабря, российская армия нанесла удар по Херсонскому гериатрическому центру в селе Степановка.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич в Telegram.
«Оккупанты подло целили в заведение, где оказывают помощь пожилым людям. В здании центра разрушены ворота, выбиты окна и двери, повреждения крыши и крыльца», — написал он.
По данным главы ОВА, погибших или раненых, к счастью, нет.
Ранее сообщалось, что российские войска попали в многоквартирный жилой дом в Кривом Роге. Россияне убили 64-летнюю женщину и молодую семью с маленьким сыном. Тринадцать человек ранены.