Утром 16 декабря российские войска попали в многоквартирный жилой дом в Кривом Роге.

В результате атаки два человека погибли, по меньшей мере пятеро были ранены, среди них двое детей, сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«Массированная вражеская атака на область. В Кривом Роге российская ракета попала в жилой дом. Разрушенный подъезд. Два человека погибли. По меньшей мере пятеро ранены, среди них двое детей. Все в больнице», – написал он.

Напомним, утром 16 декабря российские военные в очередной раз наносят ракетные удары по объектам энергетики Украины. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пуске около 60 ракет.