Утром 16 декабря в результате атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины в Николаевской области ввели экстренные отключения света.
Об этом сообщили в «Николаевоблэнерго».
Часть областей также осталась без электроснабжения. В частности, полностью обесточен Харьков, сообщила представитель АО «Харьковоблэнерго».
Нет света и в Полтаве, сообщил мэр Александр Мамай.
Также электроэнергия отсутствует в Херсоне и Черкассах.
Напомним, утром 16 декабря российские военные в очередной раз наносят ракетные удары по объектам энергетики Украины. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пуске около 60 ракет.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Утром 16 декабря в результате атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины в Николаевской области ввели экстренные отключения света.
Об этом сообщили в «Николаевоблэнерго».
Часть областей также осталась без электроснабжения. В частности, полностью обесточен Харьков, сообщила представитель АО «Харьковоблэнерго».
Нет света и в Полтаве, сообщил мэр Александр Мамай.
Также электроэнергия отсутствует в Херсоне и Черкассах.
Напомним, утром 16 декабря российские военные в очередной раз наносят ракетные удары по объектам энергетики Украины. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пуске около 60 ракет.