Утром 16 декабря в результате атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины в Николаевской области ввели экстренные отключения света.

Об этом сообщили в «Николаевоблэнерго».

Часть областей также осталась без электроснабжения. В частности, полностью обесточен Харьков, сообщила представитель АО «Харьковоблэнерго».

Нет света и в Полтаве, сообщил мэр Александр Мамай.

Также электроэнергия отсутствует в Херсоне и Черкассах.