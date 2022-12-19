Аналитики американского Института изучения войны считают, что российское военно-политическое руководство предпринимает усилия по подготовке к новому наступлению на Украину, которое может состояться в ближайшие месяцы.

Об этом говорится в отчете ISW.

Эксперты приводят ряд факторов, которые могут свидетельствовать о таких планах Кремля по поводу очередного масштабного вторжения в 2023 году.

Российское военное руководство ведет кампанию по притворству себя частью эффективного аппарата военного времени, пытаясь изменить общественное мнение о неудачах РФ в ее войне против Украины.

В частности, Минобороны РФ опубликовало 18 декабря кадры, на которых, как сообщается, глава военного ведомства Сергей Шойгу находится с рабочей поездкой в Южном военном округе (ПВО) и инспектирует группировку российских войск в зоне боевых действий в Украине.

Сообщается, что Шойгу заслушал доклады от полевых командиров и общался непосредственно с личным составом на передовой, уделяя особое внимание организации всестороннего обеспечения войск, условиям дислокации личного состава в полевых условиях, а также работе медицинских и тыловых частей.

А днем ранее, 17 декабря, Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых Шойгу присутствует на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым и командующим Объединенной группировкой войск в Украине Сергеем Суровикиным для обсуждения ближайших и среднесрочных предложений для российских. операций в Украине.

Недавние действия Шойгу позволяют предположить, что Минобороны России пытается укрепить свою репутацию эффективного военного органа перед последовательной критикой ведения войны со стороны провоенного сообщества, отмечают аналитики.

Недавние согласованные усилия российских военных чиновников презентовать себя активно вовлеченными в планирование и контроль военных действий, особенно при отсутствии ощутимых военных побед в Украине, могут свидетельствовать о том, что РФ готовится к новому наступлению на Украину в ближайшие месяцы, говорится в материале ISW.

«Визит Шойгу в ПВО – с его упором на материально-техническое обеспечение и медицинскую поддержку – вероятно, является частью попытки показать, что военное руководство исправляет разрушительные неудачи российских вооруженных сил в тех областях, которые были предметом постоянных гневных комментариев со стороны военных блоггеров и протестов. солдат и их семей», — говорится в публикации.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный уверен, что войска Российской Федерации в очередной раз попытаются захватить украинскую столицу силами новомобилизованных россиян.