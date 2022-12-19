В ночь на 19 декабря в Первомайском районе Николаевской области силы ПВО сбили крылатую ракету РФ.
Об этом сообщил глава ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.
Первомайский район. Ночью орки снова стреляли. Мы документируем и обнаружили остатки сбитой крылатой ракеты (производства советских времен). Хорошая работа ПВО», – написал он.
Напомним, в ночь на 19 декабря российские войска запустили по Киеву несколько волн дронов-камикадзе. Большинство было сбито, однако, к сожалению, есть попадание в критическую инфраструктуру.
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В ночь на 19 декабря в Первомайском районе Николаевской области силы ПВО сбили крылатую ракету РФ.
Об этом сообщил глава ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.
Первомайский район. Ночью орки снова стреляли. Мы документируем и обнаружили остатки сбитой крылатой ракеты (производства советских времен). Хорошая работа ПВО», – написал он.
Напомним, в ночь на 19 декабря российские войска запустили по Киеву несколько волн дронов-камикадзе. Большинство было сбито, однако, к сожалению, есть попадание в критическую инфраструктуру.