В ночь на 19 декабря в Первомайском районе Николаевской области силы ПВО сбили крылатую ракету РФ.

Об этом сообщил глава ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.

Первомайский район. Ночью орки снова стреляли. Мы документируем и обнаружили остатки сбитой крылатой ракеты (производства советских времен). Хорошая работа ПВО», – написал он.