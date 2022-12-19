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В ночь на 19 декабря русские войска запустили по Киеву несколько волн дронов-камикадзе. Большинство было сбито, однако, к сожалению, есть попадание в критическую инфраструктуру.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Столица выдержала несколько волн атак иранских «Shahed». В воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА. Силы ПВО уничтожили около 15 лет.

«К сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы устраняют последствия. Информация о жертвах и разрушениях уточняется», - сообщает Сергей Попко, начальник КМВА.

Ранее сообщалось, что российские войска, вероятно, модифицировали беспилотники для работы в более холодных погодных условиях и, вероятно, расширят их использование в Украине в ближайшие недели.