Американский Институт исследования войны (ISW) в отчете от 7 декабря прокомментировал возвращение Россией к использованию иранских дронов для ударов по Украине.

При этом Институт приводит слова спикера Воздушных сил Юрия Игната, по которому погодные условия могут усложнить использование дронов, хотя и не делают его возможным.

— Российские войска, вероятно, модифицировали беспилотники для работы в более холодных погодных условиях и, вероятно, расширят их использование в Украине в ближайшие недели для поддержки своей кампании против украинской критической инфраструктуры, – предполагают аналитики.

ISW напоминает свою предварительную оценку, по которой российская армия все больше полагается на системы вооружений иранского производства из-за истощения собственного арсенала высокоточного оружия.

Напомним, американские аналитики уверены, что российский президент Владимир Путин создает условия для затяжной захватнической войны в Украине.