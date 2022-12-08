Американский Институт исследования войны (ISW) в отчете от 7 декабря прокомментировал возвращение Россией к использованию иранских дронов для ударов по Украине.
При этом Институт приводит слова спикера Воздушных сил Юрия Игната, по которому погодные условия могут усложнить использование дронов, хотя и не делают его возможным.
— Российские войска, вероятно, модифицировали беспилотники для работы в более холодных погодных условиях и, вероятно, расширят их использование в Украине в ближайшие недели для поддержки своей кампании против украинской критической инфраструктуры, – предполагают аналитики.
ISW напоминает свою предварительную оценку, по которой российская армия все больше полагается на системы вооружений иранского производства из-за истощения собственного арсенала высокоточного оружия.
Напомним, американские аналитики уверены, что российский президент Владимир Путин создает условия для затяжной захватнической войны в Украине.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Американский Институт исследования войны (ISW) в отчете от 7 декабря прокомментировал возвращение Россией к использованию иранских дронов для ударов по Украине.
При этом Институт приводит слова спикера Воздушных сил Юрия Игната, по которому погодные условия могут усложнить использование дронов, хотя и не делают его возможным.
— Российские войска, вероятно, модифицировали беспилотники для работы в более холодных погодных условиях и, вероятно, расширят их использование в Украине в ближайшие недели для поддержки своей кампании против украинской критической инфраструктуры, – предполагают аналитики.
ISW напоминает свою предварительную оценку, по которой российская армия все больше полагается на системы вооружений иранского производства из-за истощения собственного арсенала высокоточного оружия.
Напомним, американские аналитики уверены, что российский президент Владимир Путин создает условия для затяжной захватнической войны в Украине.