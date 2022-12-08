Американские аналитики уверены, что российский президент Владимир Путин создает условия для затяжной захватнической войны в Украине.

Об этом свидетельствуют данные Института изучения войны (ISW).

Аналитики подчеркивают, что во время встречи с Советом по развитию гражданского общества и прав человека Путин заявил, что так называемая спецоперация в Украине может быть «длительным процессом» и что захват новых территорий является важным результатом для России.

Эксперты института отметили, что на этой встрече Путин сравнил себя с российским царем Петром первым и отметил, что Россия сейчас контролирует Азовское море, за которое сражался царь.

— Эта ссылка на российскую имперскую историю явно очерчивает нынешние цели Путина в Украине как откровенно империалистические и все еще максималистские. Путин настраивает российскую внутреннюю аудиторию на затяжную, изнурительную войну в Украине, цель которой – завоевание новых украинских территорий, – говорится в отчете ISW.

Аналитики института отметили, что российское информационное пространство положительно отреагировало на империалистические заявления Путина, создающие дополнительные условия для затягивания войны.

В ISW также привели слова одного из российских блоггеров, сравнившего Украину с Сирией, отметив, что российские войска начали ощущать победы на поле боя только спустя годы после начала операции.

— Путин, похоже, не желает рисковать потерей внутреннего импульса, даже ненадолго остановив свои наступательные операции, не говоря уже о том, чтобы отступить от своих целей, которые, как он все четче дает понять, включают восстановление российской империи в той или иной. форме, – резюмируют аналитики.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что власти РФ, несмотря на официальные возражения, предположительно, готовятся ко второй волне мобилизации .