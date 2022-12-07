Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что власти РФ, несмотря на официальные возражения, предположительно готовятся ко второй волне мобилизации.

Об этом говорится в отчете ISW.

Аналитики института напомнили, что администрация российского президента опровергла слухи о второй волне мобилизации, очевидно, пытаясь унять растущее недовольство в российском обществе.

В то же время, ISW считает, что Кремль, похоже, отходит от ограниченных сообщений о войне, которые он использовал для уменьшения беспокойства среди широкой российской общественности относительно войны. Так, в институте отметили, что Белгородская и Курская области объявили о формировании отрядов территориальной обороны, подвергая многих гражданских лиц опасности войны под абсурдным поводом угрозы украинского наземного вторжения в приграничные регионы России. А московские чиновники даже расклеили объявления о специальной военной операции по всему городу, что раньше можно было наблюдать только в отдаленных городах и селениях летом 2022 года на фоне кампаний по набору добровольцев.

В ISW предполагают, что осуществленных информационных мер, вероятно, недостаточно, чтобы убедить широкие слои российского населения в необходимости дополнительной мобилизации, учитывая низкую реакцию на рекламные кампании по набору добровольцев летом.

Аналитики убеждены, что Кремль рискует еще больше подорвать доверие к себе, объявив новую волну мобилизации, о которой говорят неофициальные источники, но не обсуждаемые российскими официальными лицами.

«Решение Путина отдать приказ о второй волне мобилизации, общей мобилизации или даже официальном объявлении войны Украине не устранит внутренние ограничения российской военной мощи, доступной для войны в Украине в краткосрочной перспективе. Министерство обороны России может одновременно готовить лишь около 130 тыс. призывников во время двухлетнего призывного цикла в мирное время и с большим трудом пытается подготовить большее количество мобилизованных мужчин за более короткий период», — говорится в сообщении института.

В ISW считают, что объявление Кремля о фиктивном окончании мобилизации 28 октября свидетельствует о признании министерством обороны России, что ему не хватает возможностей одновременного проведения мобилизации резерва и призыва на срочную военную службу.

«Усилия Кремля по формированию вооруженных сил остаются зависимыми от его способности инвестировать время и материальные ресурсы в свой персонал, а эти требования плохо согласуются с отсутствием долгосрочного стратегического планирования», - добавили в институте.