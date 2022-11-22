В Белгородской области России строят оборонную засечную линию, а также готовятся к возможному нападению со стороны Украины.

Об этом пишет "УП" со ссылкой на пресс-конференцию губернатора Вячеслава Гладкова Белгородской области.

На пресс-конференции губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Россия строит «засечную линию» на границе Белгородской области с Украиной: «Я говорю о формировании белгородской линии — белгородская засечная линия».

Позже он опубликовал фотографии постройки.

На пресс-конференции он также сообщил, что Белгородская область с апреля занимается укреплением рубежей. На вопрос, возможно ли нападение Украины на область, он ответил следующим образом:

— Мне бы не хотелось драматизировать ситуацию. Потому что я понимаю, что каждое слово можно транслировать в рамках контекста по-разному. Но в любом деле мы всегда рассматриваем несколько вариантов развития событий: оптимистический, пессимистический и средний. Поэтому мы готовимся к разным вариантам. Надеюсь, пессимистические варианты нам не понадобятся, но мы их активно рассматриваем, – сказал он.

Справка: «Засечная линия» — система оборонительных сооружений, создаваемая в XVI-XVII веках на южных и восточных рубежах тогдашних российских территорий для защиты от крымских набегов.

Напомним, на Волыни, в Ровенской и Житомирской областях возводят железобетонную стену с колючей проволокой на границе с Беларусью. Также рядом с забором создают ров с насыпью.