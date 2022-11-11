На Волыни, в Ровенской и Житомирской областях возводят железобетонную стену с колючей проволокой на границе с Беларусью. Также рядом с забором создают ров с насыпью.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Уже обустроено около 3 километров границы, работы продолжаются.

«Строят фортификационные сооружения и обустраивают границу также и в регионах, граничащих с территорией России. Наши пограничники 24/7 отслеживают ситуацию, имеют все необходимое оборудование, чтобы увидеть врага далеко в тылу. Важно, что над обустройством границы системно работают областные власти и местный бизнес. Мы все хотим защиты, мы делаем все, чтобы остановить даже гипотетическое продвижение врага», — написал замглавы ОП.

Напомним, власти Финляндии намерены уже в этом году начать строительство забора на экспериментальном участке границы с Россией.