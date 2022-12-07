В российской Курской области, граничащей с Украиной, объявили о начале формирования народной дружины.
Об этом сообщил курский губернатор Роман Старовойт.
«Курская область снова в защите границ государства. У нас формируется народная жена «Патриот»», – рассказал чиновник.
По его словам, добровольцы после серьезного отбора и боевой подготовки будут помогать военным охранять территорию Курской области.
Руководитель региона, из которого войска РФ регулярно обстреливают территорию Украины, также пишет, что такие народные дружины «не пропустят врага» и «защитят родной край».
Напомним, в Белгородской области России строят оборонную «засечную линию», а также готовятся к возможному «нападению» со стороны Украины.
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В российской Курской области, граничащей с Украиной, объявили о начале формирования народной дружины.
Об этом сообщил курский губернатор Роман Старовойт.
«Курская область снова в защите границ государства. У нас формируется народная жена «Патриот»», – рассказал чиновник.
По его словам, добровольцы после серьезного отбора и боевой подготовки будут помогать военным охранять территорию Курской области.
Руководитель региона, из которого войска РФ регулярно обстреливают территорию Украины, также пишет, что такие народные дружины «не пропустят врага» и «защитят родной край».
Напомним, в Белгородской области России строят оборонную «засечную линию», а также готовятся к возможному «нападению» со стороны Украины.