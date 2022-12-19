Российские оккупанты 69 раз обстреляли территорию Херсонской области 18 декабря. Из-за вражеских атак шесть человек получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

Сообщается, что оккупанты били по мирным населенным пунктам из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

В частности, россияне атаковали жилые кварталы Херсона. Они также попали в образовательное учреждение, гостиницу, частные и многоквартирные дома.

19 декабря в Херсоне раздалось несколько взрывов. Местные жители сообщили о сбоях в электроснабжении.

Напомним, что в субботу, 17 декабря, российская армия нанесла удар по Херсонскому гериатрическому центру в селе Степановка.