В пятницу 23 декабря в Мелитополе примерно в 11:07 раздался мощный взрыв. Как стало известно, в воздух взлетел Renault Duster.

Об этом сообщает РИА Мелитополь.

Взрыв был в районе магазина Торты — центральный вход в парк имени Горького на проспекте Богдана Хмельницкого. На место взрыва с сиренами помчались пожарные, скорые, полиция.

Место взрыва оцепили сотрудники оккупационной полиции. Подробности сообщим позже.

Как пишет «Страна», в авто находились сотрудники ФСБ РФ.

Напомним, в четверг, 22 декабря, в Каховке взорвали автомобиль коллаборанта Андрея Штепы, которого россияне назначили «председателем» сел Любимовка и Васильевка Каховского района.