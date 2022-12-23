В пятницу 23 декабря в Мелитополе примерно в 11:07 раздался мощный взрыв. Как стало известно, в воздух взлетел Renault Duster.
Об этом сообщает РИА Мелитополь.
Взрыв был в районе магазина Торты — центральный вход в парк имени Горького на проспекте Богдана Хмельницкого. На место взрыва с сиренами помчались пожарные, скорые, полиция.
Место взрыва оцепили сотрудники оккупационной полиции. Подробности сообщим позже.
Как пишет «Страна», в авто находились сотрудники ФСБ РФ.
Напомним, в четверг, 22 декабря, в Каховке взорвали автомобиль коллаборанта Андрея Штепы, которого россияне назначили «председателем» сел Любимовка и Васильевка Каховского района.
|
Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
В пятницу 23 декабря в Мелитополе примерно в 11:07 раздался мощный взрыв. Как стало известно, в воздух взлетел Renault Duster.
Об этом сообщает РИА Мелитополь.
Взрыв был в районе магазина Торты — центральный вход в парк имени Горького на проспекте Богдана Хмельницкого. На место взрыва с сиренами помчались пожарные, скорые, полиция.
Место взрыва оцепили сотрудники оккупационной полиции. Подробности сообщим позже.
Как пишет «Страна», в авто находились сотрудники ФСБ РФ.
Напомним, в четверг, 22 декабря, в Каховке взорвали автомобиль коллаборанта Андрея Штепы, которого россияне назначили «председателем» сел Любимовка и Васильевка Каховского района.