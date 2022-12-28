Российские оккупанты в Луганской области принудительно предоставляют детям гражданство РФ. Для этого родителю нужно иметь паспорт России.

Об этом сообщает Луганская ОВА.

«Уже даже вступил в силу порядок подачи заявления о признании ребенка, проживающего на оккупированной территории и не достигшего возраста 14 лет, гражданином РФ», — говорится в сообщении.

По данным ОВА, с помощью принудительной паспортизации Кремль пытается вселить недоверие к Украине и усилить пропаганду.

При этом для присвоения российского гражданства ребенку родителю необходимо иметь паспорт РФ.

«Конечно, можно его и не получать и сразу подпасть под сокращение на работе или под отказ в социальных выплатах. Времени на размышления оккупанты не оставляют», — объяснили в ОВА.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях российская ФСБ создала специальные группы по поиску членов украинского подполья.