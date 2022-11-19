Российская ФСБ создала специальные группы по поиску членов украинского подполья.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Россияне, даже несмотря на усиление репрессий, не могут взять под контроль временно оккупированные территории. Следовательно, российские спецслужбы начали охоту на партизан. Для этого на ТОТ создали так называемые временные оперативные группы (ТОГ, рос ВОГ) для их поиска. В группы входят сотрудники департамента контрразведки ФСБ и представители различных служб», — отметили в центре.

«Спротив» отмечает, что ранее такие группы россияне уже создавали в Сирии. Задачей групп кроме выявления членов украинского подполья является контроль за интернет-трафиком и выявление целей для нанесения ракетных ударов.

Местных жителей призывают сохранять бдительность и не подвергать себя лишний раз опасности.

«Помните, что сопротивлением оккупации занимаются люди с соответствующей военной подготовкой. В то же время, самая высокая ценность людей на ВТО есть жизнь», — добавили в центре.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила жительницу Снегиревки, которая присоединилась к оккупационной администрации РФ.