Жительница Снигиревки, задержанная по подозрению в коллаборационизме, заявила, что согласилась возглавить «Аппарат» оккупационных властей за деньги. За 2 с половиной месяца работы она получила зарплату в размере 115 тысяч рублей, что составляет около 71 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального райсуда.

Центральный районный суд города Николаева избрал меру пресечения в виде продления под стражей без возможности внесения залога для 56-летней жительницы Снигиревки, которая два с половиной месяца руководила «Аппаратом ВГА города Снигиревки и Снигиревского района» оккупантов.

Согласно материалам ходатайства, в период оккупации Снегиревка военнослужащими РФ, женщина добровольно согласилась на предложение занять должность «руководителя аппарата Председателя военно-гражданской администрации Снигиревка и Снигиревского района».

«В дальнейшем, в должности она выполняла возложенные на нее оккупантами функции, в частности, обеспечение документальной и материально-технической деятельности «Председатели ВГА г.Снигиревка и Снигиревского района», а также его транспортное обеспечение. Согласно материалам ходатайства, вина подозреваемой полностью подтверждается имеющимися доказательствами, в частности, протоколом допроса самой женщины, где она указывала, что в период с 01.08.2022 года по 19.10.2022 года она добровольно возглавляла аппарат «Председатели ВГА г.Снигиревка» и получала денежные средства в сумме 115 тысяч российских рублей, как заработную плату», - говорится в сообщении.

В судебном заседании последняя объяснила, что согласилась занять должность, чтобы улучшить свое материальное положение.

По результатам рассмотрения, суд принял решение избрать подозреваемую меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила жительницу Снегиревки, которая присоединилась к оккупационной администрации РФ.