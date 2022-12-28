На среду, 28 декабря, дефицит электроэнергии в украинской энергосистеме вырос в результате остановки некоторых блоков электростанций из-за обстрелов россиянами газовой инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

В то же время, благодаря потеплению уже четвертый день подряд в ночные часы не применяются ограничения потребления.

«Однако в результате имеющейся мощности в системе недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности потребителей в стране. В этой связи до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений», — отмечают в регуляторе.

За последние три месяца энергосистема Украины перенесла 9 ракетных атак и 12 атак БПЛА россиян, в результате которых объекты генерации и системы передачи получили масштабные и сложные повреждения.

«Для их восстановления необходимы значительные ресурсы и время. Ремонтные бригады Укрэнерго, производителей электроэнергии и операторов систем распределения работают непрерывно», — добавили в компании.

Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что украинцы смогут провести новогодние дни без отключений электроснабжения, если российско-оккупационные войска не нанесут новых ударов по энергосистеме.