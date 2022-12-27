Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что украинцы смогут провести новогодние дни без отключений электроснабжения, если российско-оккупационные войска не нанесут новых ударов по энергосистеме.

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

По его словам, пока нет обстрелов, специалисты пытаются снизить дефицит в системе и увеличивают производство электроэнергии.

— Вся энергетическая отрасль сегодня работает 24/7. Результаты этой работы можно увидеть ежечасно, – подчеркнул он.

Впрочем, ситуация в канун Нового года или в день праздника может ухудшиться в случае новых обстрелов энергетической инфраструктуры.

— Есть такое ощущение, что на самом деле они не отказались от того, чтобы дальше обстреливать нашу энергосистему. Они привязываются к определенным датам. И, возможно, Новый год — это одна из таких дат, когда они попытаются максимально нанести вред, – отметил Герман Галущенко.

Напомним, в новогоднюю ночь комендантский час в Украине не будут отменять, нарушителей будет задерживать полиция.