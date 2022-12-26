В новогоднюю ночь комендантский час в Украине не будут отменять, нарушителей будет задерживать полиция.

Об этом сообщила пресс-секретарь председателя Национальной полиции Марьяна Ревав в эфире национального телемарафона, передает Интерфакс-Украина.

— Люди должны понимать, что независимо от того, какой день у нас – праздничный или непраздничный – есть определенные требования комендантского часа. Полицейские будут проверять лиц, проверять их документы, доставлять в подразделения полиции для установления личности или проверки этого лица, — сказала она.

Рева подчеркнула, что те люди, которые выйдут на улицу новогодней ночи, могут быть привлечены к ответственности за нарушение комендантского часа.

Также она добавила, что пиротехнические средства и их реализация, их использование практически на всей территории Украины прямо запрещены и полиция будет реагировать на такие случаи.

Напомним, что в Николаевской области с 1 декабря изменилось время действия комендантского часа. Теперь она начинается в 00:00, а заканчивается в 05:00.