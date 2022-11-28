В Николаевской области с 1 декабря меняется время действия комендантского часа. Теперь она будет начинаться в 00.00, а заканчивается в 05.00.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, это поможет в бизнесе.

— Мы будем менять комендантский час везде, кроме оккупированных территорий. Она будет с 00:00 до 05:00, чтобы бизнес мог начинать больше работать, — отметил он.

Напомним, что с 1 октября, на территории Николаевской области действовал комендантский час с 22:00 до 06:00.

Кроме того, Виталий Ким отметил, что отныне будут сняты ограничения по продаже алкоголя.

— Также мы снимаем ограничения по продаже алкоголя, кроме военных и спецслужб, — сообщил глава ОВА.

Напомним, что на 28 ноября зафиксированы предельные уровни потребления для АО «Николаевоблэнерго».