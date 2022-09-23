С субботы, 1 октября, на территории Николаевской области вводится комендантский час и устанавливается специальный режим светомаскировки в режиме полного затемнения с 22:00 до 06:00.
Об этом сообщает Николаевская областная военная администрация.
Соответствующие изменения были утверждены распоряжением начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима от 23.09.2022 № 327-р.
— Соблюдайте правила комендантского часа. А также – не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! – призывали в ОВА.
Ранее на территории Николаевской области был введен комендантский час с 23:00 до 05:00.
Напомним, в ночь на 23 сентября, российская армия в очередной раз обстреляла Николаев реактивными снарядами из системы залпового огня «Смерч» и зенитными управляемыми ракетами из системы С-300.
С субботы, 1 октября, на территории Николаевской области вводится комендантский час и устанавливается специальный режим светомаскировки в режиме полного затемнения с 22:00 до 06:00.
Об этом сообщает Николаевская областная военная администрация.
Соответствующие изменения были утверждены распоряжением начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима от 23.09.2022 № 327-р.
— Соблюдайте правила комендантского часа. А также – не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! – призывали в ОВА.
Ранее на территории Николаевской области был введен комендантский час с 23:00 до 05:00.
Напомним, в ночь на 23 сентября, российская армия в очередной раз обстреляла Николаев реактивными снарядами из системы залпового огня «Смерч» и зенитными управляемыми ракетами из системы С-300.