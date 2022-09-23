С субботы, 1 октября, на территории Николаевской области вводится комендантский час и устанавливается специальный режим светомаскировки в режиме полного затемнения с 22:00 до 06:00.

Об этом сообщает Николаевская областная военная администрация.

Соответствующие изменения были утверждены распоряжением начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима от 23.09.2022 № 327-р.

— Соблюдайте правила комендантского часа. А также – не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! – призывали в ОВА.

Ранее на территории Николаевской области был введен комендантский час с 23:00 до 05:00.

Напомним, в ночь на 23 сентября, российская армия в очередной раз обстреляла Николаев реактивными снарядами из системы залпового огня «Смерч» и зенитными управляемыми ракетами из системы С-300.