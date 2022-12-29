Жителей частных домов, возвращающихся в Николаев после эвакуации, просят обращаться в полицию и ГСЧС, чтобы обследовать дома на наличие неразорванных боеприпасов.

Об этом написал Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Он отметил, что в последнее время в городе произошло несколько случаев, когда жители травмировались от взрывов кассетных боеприпасов, не разорвавшихся после обстрелов Николаева из РСЗО.

14 декабря в Ингульском районе тяжелую травму получил 19-летний парень, вернувшийся в свою квартиру после почти четырех месяцев эвакуации. Снаряд лежал во дворе со времен обстрелов города.

Похожий случай произошел 28 декабря в том же районе. Кассетный боеприпас взорвался во дворе частного дома. Ранение получила женщина, ее госпитализировали с травмами нижних конечностей.

«Если вы возвращаетесь в свой дом после длительного отсутствия (эвакуации), обратитесь в органы нацполиции или ГСЧС. Их специалисты проведут обследование вашего подворья на наличие взрывоопасных предметов», — отметил мэр.

Обращаться можно по телефонам:

ГСЧС:

101

+38(0512) 49-06-10

+38 (0512) 30-45-17

+38 063 562 03 52

+38 068 825 42 78

+38 063 198 98 65

Нацполиция :

102

+38 (0512) 53 13 31

+38 (0512) 40 94 89

+38 (0512) 53 12 71

Колцентр при Николаевском городском совете:

+38 (0512) 75 15 88

+38 (0512) 53 35 88

+38 (095) 003 15 88

+38 (093) 170 15 88

+38 (067) 460 15 88

Напомним, в Харьковской области 28 декабря на мини взорвался 7-летний мальчик, ему на помощь побежал отец, также наступивший на взрывное устройство.