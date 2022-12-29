Жителей частных домов, возвращающихся в Николаев после эвакуации, просят обращаться в полицию и ГСЧС, чтобы обследовать дома на наличие неразорванных боеприпасов.
Об этом написал Николаевский городской голова Александр Сенкевич.
Он отметил, что в последнее время в городе произошло несколько случаев, когда жители травмировались от взрывов кассетных боеприпасов, не разорвавшихся после обстрелов Николаева из РСЗО.
14 декабря в Ингульском районе тяжелую травму получил 19-летний парень, вернувшийся в свою квартиру после почти четырех месяцев эвакуации. Снаряд лежал во дворе со времен обстрелов города.
Похожий случай произошел 28 декабря в том же районе. Кассетный боеприпас взорвался во дворе частного дома. Ранение получила женщина, ее госпитализировали с травмами нижних конечностей.
«Если вы возвращаетесь в свой дом после длительного отсутствия (эвакуации), обратитесь в органы нацполиции или ГСЧС. Их специалисты проведут обследование вашего подворья на наличие взрывоопасных предметов», — отметил мэр.
Обращаться можно по телефонам:
ГСЧС:
Нацполиция :
Колцентр при Николаевском городском совете:
Напомним, в Харьковской области 28 декабря на мини взорвался 7-летний мальчик, ему на помощь побежал отец, также наступивший на взрывное устройство.
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Жителей частных домов, возвращающихся в Николаев после эвакуации, просят обращаться в полицию и ГСЧС, чтобы обследовать дома на наличие неразорванных боеприпасов.
Об этом написал Николаевский городской голова Александр Сенкевич.
Он отметил, что в последнее время в городе произошло несколько случаев, когда жители травмировались от взрывов кассетных боеприпасов, не разорвавшихся после обстрелов Николаева из РСЗО.
14 декабря в Ингульском районе тяжелую травму получил 19-летний парень, вернувшийся в свою квартиру после почти четырех месяцев эвакуации. Снаряд лежал во дворе со времен обстрелов города.
Похожий случай произошел 28 декабря в том же районе. Кассетный боеприпас взорвался во дворе частного дома. Ранение получила женщина, ее госпитализировали с травмами нижних конечностей.
«Если вы возвращаетесь в свой дом после длительного отсутствия (эвакуации), обратитесь в органы нацполиции или ГСЧС. Их специалисты проведут обследование вашего подворья на наличие взрывоопасных предметов», — отметил мэр.
Обращаться можно по телефонам:
ГСЧС:
Нацполиция :
Колцентр при Николаевском городском совете:
Напомним, в Харьковской области 28 декабря на мини взорвался 7-летний мальчик, ему на помощь побежал отец, также наступивший на взрывное устройство.