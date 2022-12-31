На востоке Боливии пассажирский автобус сорвался в ущелье, и в результате падения транспорта погибли по меньшей мере 11 человек, а ранения получили 28.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Трагедия произошла в районе Эль-Мирадор в провинции Мануэль Мария Кабальеро перед рассветом в пятницу.

Правоохранители рассказали, что автобус с 39 пассажирами на борту направлялся в город Сайпин из города Санта-Крус, и вышел в рейс в четверг.

Некоторые из пострадавших рассказали журналистам, что автобус несколько раз опрокинулся, когда упал в овраг, в результате чего несколько пассажиров выбросило из салона

Пострадавших с ранениями госпитализировали в медицинский центр Сайпина, а также в клинику в Амеде и Мелендрессе.

Точные причины и обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, днем 13 декабря в центре Николаева произошло ДТП — автомобиль полиции въехал в троллейбус.