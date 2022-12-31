На востоке Боливии пассажирский автобус сорвался в ущелье, и в результате падения транспорта погибли по меньшей мере 11 человек, а ранения получили 28.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Трагедия произошла в районе Эль-Мирадор в провинции Мануэль Мария Кабальеро перед рассветом в пятницу.
Правоохранители рассказали, что автобус с 39 пассажирами на борту направлялся в город Сайпин из города Санта-Крус, и вышел в рейс в четверг.
Некоторые из пострадавших рассказали журналистам, что автобус несколько раз опрокинулся, когда упал в овраг, в результате чего несколько пассажиров выбросило из салона
Пострадавших с ранениями госпитализировали в медицинский центр Сайпина, а также в клинику в Амеде и Мелендрессе.
Точные причины и обстоятельства аварии выясняются.
Напомним, днем 13 декабря в центре Николаева произошло ДТП — автомобиль полиции въехал в троллейбус.
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На востоке Боливии пассажирский автобус сорвался в ущелье, и в результате падения транспорта погибли по меньшей мере 11 человек, а ранения получили 28.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Трагедия произошла в районе Эль-Мирадор в провинции Мануэль Мария Кабальеро перед рассветом в пятницу.
Правоохранители рассказали, что автобус с 39 пассажирами на борту направлялся в город Сайпин из города Санта-Крус, и вышел в рейс в четверг.
Некоторые из пострадавших рассказали журналистам, что автобус несколько раз опрокинулся, когда упал в овраг, в результате чего несколько пассажиров выбросило из салона
Пострадавших с ранениями госпитализировали в медицинский центр Сайпина, а также в клинику в Амеде и Мелендрессе.
Точные причины и обстоятельства аварии выясняются.
Напомним, днем 13 декабря в центре Николаева произошло ДТП — автомобиль полиции въехал в троллейбус.