Захватчики требуют от работников бюджетных сфер, проживающих на оккупированных территориях, получать паспорта РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Враг пытается проводить принудительную паспортизацию на временно захваченных территориях. Оккупационные администрации донесли до врачей, коммунальщиков и других, что им необходимо получить российские паспорта, если они хотят дальше работать. Кроме того, они должны написать заявление об отказе украинского гражданства», — говорится в сообщении.

В ЦНС также сообщили, что россияне открывают на оккупированных территориях центры занятости, но встать на учет у них можно будет только владельцам российских паспортов.

Напомним, российские оккупанты в Луганской области принудительно предоставляют детям гражданство РФ. Для этого родителю нужно иметь паспорт России.