В Николаевской области экстренно отключили две очереди графика почасовых отключений из-за запуска россиянами ракет.

Об этом сообщили в «Николаевоблэнерго».

«Ракетный обстрел! Экстренно отключаем 1 и 3 очереди графика почасовых отключений. Сохраняем спокойствие и ожидаем отбоя тревоги. ПВО, родные, не подведите!», — говорится в сообщении.

Превентивные отключения также были применены в Харьковской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях и Житомире.

Напомним, что сегодня предприятие не собиралось осуществлять плановые отключения.