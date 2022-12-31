По состоянию на 11 часов утра 31 декабря по Николаевской области отменены лимиты потребления электроэнергии.
Об этом сообщили в «Николаевоблэнерго».
«С грядущими праздниками, наши дорогие потребители!», — отметили на предприятии.
Ранее сообщалось, что энергосистема возобновляет работу в плановом режиме после массированного обстрела 29 декабря.
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По состоянию на 11 часов утра 31 декабря по Николаевской области отменены лимиты потребления электроэнергии.
Об этом сообщили в «Николаевоблэнерго».
«С грядущими праздниками, наши дорогие потребители!», — отметили на предприятии.
Ранее сообщалось, что энергосистема возобновляет работу в плановом режиме после массированного обстрела 29 декабря.