Энергосистема возобновляет работу в плановом режиме после массированного обстрела 29 декабря.

Об этом сообщает компания «Укрэнерго» в пятницу.

— По состоянию на 30 декабря в энергосистеме дефицит мощности находится на том же уровне, что и до 10 массированной ракетной атаки россиян. Благодаря профессиональным действиям диспетчерского центра «Укрэнерго» последствия повреждений оказали значительно меньшее влияние на работу энергосистемы, чем ожидал враг, – сообщила пресс-служба оператора.

Генерация продолжает набирать мощность, однако из-за попадания «остается сложной» ситуация на юге и востоке Украины. Компания отмечает, что ремонтные бригады работают над устранением повреждений.

Напомним, по состоянию на среду, 28 декабря, сообщалось, что дефицит электроэнергии в украинской энергосистеме вырос в результате остановки некоторых блоков электростанций из- за обстрелов россиянами газовой инфраструктуры.