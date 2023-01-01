Медсестра сельской больницы в Бугском Новоодесского района приняла роды у женщины в новогоднюю ночь под дистанционным управлением акушера женской консультации, которая не смогла добраться до роженицы из-за того, что скорая застряла в грязи.

Невероятную историю рождения ребенка в новогоднюю ночь рассказал руководитель николаевского облздрава Максим Безносенко.

— Хочу поделиться ощущением причастности к Новогоднему чуду. Потому что, несмотря на все обстоятельства и препятствия, в Новогоднюю ночь в наш мир пришел новый ребенок. У женщины, проживающей в селе Бужское Новоодесского района, на 37 недель беременности (это норма) начались роды. Как это и положено, позвонили в скорую и очередная бригада отправилась на вызов. Дорога была такой, что скорая застряла в грязи и понадобилась помощь ГСЧС чтобы машину сдвинуть с места. Тем временем коллеги, которыми не устаю гордиться, сориентировались и начали слаженно направлять действия роженицы. Акушер женской консультации Новоодесской ЦРБ Любенко Татьяна дистанционно с помощью интернет связи и рядом с рожавшей женщиной - медицинская сестра Бужской больницы Лилия Сухорская сделали все, чтобы в наш мир прошла новая Украиночка. И в 23:30 родилась здоровая девочка весом 3850, 55 см. Ранним утром уже роженицы с ребенком доставлены в роддом номер 1. Обе чувствуют себя хорошо. С Новым годом! Вместе мы непобедимы, – написал Максим Безносенко.

Напомним, в новогоднем поздравлении президент Владимир Зеленский упомянул Николаевщину: «Несокрушимый Николаев. Героически выдерживает все ушибы. Город на волне, преодолевающий все штормы ».